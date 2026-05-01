美最高法院裁决 限缩以种族为由划分选区
更新时间：09:54 2026-05-01 HKT
发布时间：09:44 2026-05-01 HKT
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美国最高法院周三以6比3票数，裁定废除路易斯安那州第2个以非裔选民占多数的选区图，形同削弱「投票权法」的关键条款，恐稀释少数族裔选民影响力，对特朗普政府而言是一大胜利。随着11月中期选举逼近，这项裁决可能让共和党主导的各州，试图重新划定选区图，民主党自认在众议院十拿九稳的席位，恐岌岌可危。
案件起因于美国2020年人口普查后，重新绘制的选区图。路易斯安那州有三之一为非裔人口，但在当地6个选区中，以非裔选民占多数的选区仅1个，被控稀释了少数族裔的投票影响力，促使当局在新版选区图中，新增第2个以非裔选民占多数的选区。裁定书指「投票权法」不能作为本案运用种族因素的理据，主张第2条款并未强逼各州在划分选区时，必须以种族作为主要依据。
3名自由派大法官提出异议，大法官卡根警告，这项裁定影响甚广，恐放任各州「系统性地稀释少数族裔公民的投票权」。总统特朗普得知裁定结果后说：「我太喜欢了」。
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