伊朗局势 |「福特号」航母日内撤离中东返美

美国多间媒体引述美官员报道，美军「福特号」航空母舰战斗群预计将于近日启程离开中东，返回美国。

据《华盛顿邮报》报道，目前尚未清楚「福特号」离开中东的具体时间，但一名美官员称，该航母预计会在5月中旬回到维珍尼亚州。目前，美军在中东地区部署了「林肯号」、「福特号」和「布殊号」三个航母战斗群，「林肯号」和「布殊号」航母战斗群正在阿拉伯海执行对伊朗港口的海上封锁任务。

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自去年6月以来，「福特号」航母连续在海上部署，先后参与美国对委内瑞拉、对伊朗的军事行动，打破自越战以来美军航母部署时长纪录。3月12日，「福特号」船尾洗衣房发生火灾，造成3名水兵受伤，随后该航母一度撤出中东战区，先后到希腊和克罗地亚港口维修。