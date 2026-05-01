少子化冲击 日本拟砍至少250间私立大学

面对少子化导致日本逾半私立大学招生不足，日本财务省4月首次公布数值目标，计划于2040年前，有必要削减至少250间私大，并删减约14万名私大学生名额。

削14万私大学生名额

《读卖新闻》昨日报道，日本政府正加速评估合并或废除私大，以及削减私大学生名额。而日本政府文部科学省认为调整私校规模已经无可避免，未来的焦点将是哪些学科领域与地区的学校退场。据悉，日本18岁的人口从1992年的205万人转为下降，到2024年为109万人，这段期间日本政府放宽限制的情况下，私大数量增加，从1992年的384间增加1.6倍。日本私立学校振兴与互助事业团体去年的调查显示，有53%的私大未招满学生。

相当于日本财务大臣咨询机构的「财政制度等审议会」近日开会时，财务省公布缩减大学规模的方案，目标是减少250间学校。

截至2024年，日本有624间私大，故这目标值相当于4成的私大。

据知文部科学省规划从补助金分配下手，重点支持具备人工智能（AI）、半导体等发展潜力，并能满足地方人才需求的大学，借此促使难以维持营运的大学退场。