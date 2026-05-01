泰国毒瘾汉发狂爬高压电杆 遭强大电弧击中头身分离惨死

泰国那空拍侬府（Nakhon Phanom）发生一宗惊悚致命意外。一名长期受毒瘾困扰的男子，周三（29日）凌晨突然情绪失控爬上一座高压电塔，期间不听村民劝阻，最终遭强大电弧击中起火。男子因承受巨大电流冲击，头部与身体当场分离并坠落地面，死状极其恐怖。

不听村民劝阻 遭电弧火球吞噬

据《曼谷邮报》等当地媒体报道，死者证实为36岁男子乌帕颂（Thienchai Upathum）。西松克兰（Si Songkhram）警方于29日凌晨接获报案，指有人爬上高压电塔。 据报当时乌帕颂处于狂躁状态，行为完全失控。尽管多名村民在塔下苦苦哀求及劝说，他仍执意继续攀爬，最终在接近电缆处被高压电弧击中，全身瞬间化成火球。

由于电流冲击力极大，乌帕颂的头颅当场断裂坠地，躯干则悬挂在电塔残骸上。 警方随后联同救援队及电力局人员赶赴现场，在紧急切断周边供电后，动用机具将遗体取下并移交法医鉴识。

长期吸毒精神不稳 拒绝服药酿悲剧

死者57岁的父亲在事后哀痛表示，儿子长期沉溺毒海，导致精神状态每况愈下，平时无心工作且性格偏激。 家人曾多次尝试安排他到身心科医院接受治疗，惟他始终拒绝服药，病情根本无法受控。 事发时，乌帕颂疑因毒瘾影响导致精神病发，才做出如此丧命的疯狂行为。