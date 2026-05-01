美众议院通过拨款法案并获特朗普签署 国土安全部停摆告终 结束史上最长政府部门关门

当地周四，美国众议院一致通过了经参议院批准的一项法案，为国土安全部的大部分部门提供资金，议案即日获美国总统特朗普于火速签署生效。此举意味著国土安全部正式结束长达 76 天的局部停摆，打破了美国史上最长政府部门关门纪录。

结束 76 天僵局 解决员工欠薪危机

是次法案获众议院一致通过后，随即送交白宫由特朗普签署生效。国土安全部自 2 月 14 日起因资金断绝而陷入停摆，严重影响约 26 万名员工的生计，包括运输安全管理局（TSA）、海岸防卫队及联邦紧急事务管理局（FEMA）等关键部门。

当地周四，美国众议院一致通过了经参议院批准的一项法案，为国土安全部的大部分部门提供资金，议案即日获美国总统特朗普于火速签署生效。美联社

在停摆期间，许多员工被迫面临无薪工作或延期发薪的困境，白宫早前更警告用于支付 TSA 等人员薪金的临时资金即将耗尽。据业界组织数据显示，停摆至今已导致逾千名 TSA 官员离职。

拨款法案拆分 移民执法资金另行处理

法案虽解决了国土安全部的运作资金，但并不包括争议核心的移民执法行动。因联邦特工在明尼阿波利斯的移民执法行动中导致两名美国公民死亡，民主党人拒绝在未有执法改革前为移民及海关执法局（ICE）及边境巡逻队提供资金。

为打破僵局，共和党领袖决定将移民执法预算分拆，改以「预算协调」（budget reconciliation）程序处理。众议院已通过一项预算决议，计划在特朗普余下任期内，拨款 700 亿美元用于移民执法与驱逐行动。

政治博弈引发批评 员工不满沦为筹码

尽管拨款案最终落实，但长达两个多月的政治拉锯引发各界批评。众议院议长约翰逊坦承共和党人早前曾表达强烈不满，并形容这是必须的策略。

美国政府从业人员协会（AFGE）全国主席凯利则严正指出，联邦员工不应被视为政治筹码或谈判杠杆，批评国会延误拨款令劳动阶层尊严受损。新任国土安全部部长马林亦感叹，这次停摆「根本不应该发生」。

目前，国会预计将于 5 月就独立的 700 亿美元移民执法法案进行表决，特朗普已要求在 6 月 1 日前完成签署。