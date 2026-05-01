1岁童坠轨勇父跃下肉身护子 8节车厢过顶奇迹生还

孟加拉一个火车站近日发生一宗扣人心弦的铁路意外。一名父亲在带幼子下车时，因列车突然启动导致男童跌入月台与路轨间的缝隙。 就在千钧一发之际，该名父亲奋不顾身跳下月台，以肉身紧紧护住孩子并压低身体。 现场多节车厢从两人上方疾驰而过，最终父子俩奇迹生还，在场民众无不为这份冷静与父爱送上掌声。

列车延误到站突启动 1岁幼儿滑落轨道

据当地《每日太阳报》报道，这宗惊险事故发生于孟加拉一处火车站。 当事家庭乘坐提塔斯（Titas）通勤列车由婆罗门巴里亚（Brahmanbaria）前往拜拉布（Bhairab），列车在延误约一个半小时后才抵达车站。 当列车进站后，父亲抱着年仅1岁的儿子准备下车，不料列车却在两人尚未踩稳月台时突然再度开动，导致幼儿从父亲手中滑落，跌入月台与车厢间的狭窄缝隙中。

舍身救子贴地待援 8节车厢呼啸而过

眼见火车即将全面驶过，男童父亲没有半点犹豫，随即纵身跃入轨道，在千钧一发挽救儿子性命。 目击者拍下的影片显示，该名父亲在震耳欲聋的鸣笛声中，迅速将孩子压在身下，两人紧贴地面及月台壁，试图在列车与轨道底部的缝隙间寻求生存空间。

现场候车民众目睹全程却无力介入，只能眼睁睁看着至少八节车厢从两人上方呼啸而过，场面极度揪心。

现场群众激动鼓掌 网民盛赞英雄父亲

待列车完全驶离后，月台民众随即拥上前将父子俩救起。 经初步检查，确认两人均未受到严重伤害。 现场群众目睹两人死里逃生，纷纷情绪激动地为这位父亲迅速且冷静的救人反应送上热烈掌声。

这段「奇迹救援」的影片随即在社交平台广泛流传，引发热议。 网友纷纷盛赞该名父亲在生与死的瞬间展现出的本能父爱与勇气，称他为真正的「英雄」。 事件同时亦引起当地社会对公共交通安全，特别是列车启动与进站秩序的关注与警惕。