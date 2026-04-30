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北韩官媒证陷严重干旱 官民动员防农作物受灾

即时国际
更新时间：20:19 2026-04-30 HKT
发布时间：20:19 2026-04-30 HKT

北韩官媒30日表示，该国正陷不寻常且严重的干旱，官民正全力保护农作物，减低受灾损失。北韩领导人金正恩警告，不能保障人民的基本需要「是严重政治问题」。

金正恩警告要保障粮食供应

路透社引述北韩朝中社报道，指北韩官方承认国内正出现罕见的严重旱灾，全国官民正全力抢救农作物，减低严重干旱的影响。

报道指，水稻种植季节即将来临，严重旱情会造成长期的粮食危机。

朝中社又指，国家机关正动员官员确保灌溉系统及其用水，避免农作物受损害。北韩总理朴泰成到了平安南道的农田视察，敦促当地官员要充份利用水源，加强灌溉系统。

严重旱灾下，金正恩于最高领导人会议上警告，未能保障人民的生活必需品，包括粮食，是「严重的政治问题」。

北韩过去屡爆旱情及饥荒。联合国机构称北韩农业产能经常不足，数百万人出现营养不良。

 

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