反抗婚后必须同姓规定 日本兴起同姓相亲

日本是唯一以法律规定夫妇婚后必须同一姓氏国家，多年来民间要求修改但未成功，近日，有婚介公司推动「同姓相亲」活动，协助不想改姓的同姓男女，找到伴侣。

据日媒《Japan Today》报道，「同姓结婚」相亲活动，由法律团体Asuniwa与婚恋公司于3月底合办，参加者必须是姓铃木（Suzuki），有十多名男女参加。

主办方指，活动是以「反向思维」，来凸显现存制席的不合理。

有30多岁女参加者表示，希望找到同姓伴侣，这样结婚后就不必更改姓名。另一名女参与者对此较为随意，认为改姓「理所当然」。有男参加者指，无论如何不愿更改姓氏，对他们而言，同姓相亲反而成为「最简单的解决方式」。

Asuniw去年一项调查，如果引入可选择不同姓氏的制度，大约58万7000名事实婚姻关系中的人士，会更倾向于进行法律婚姻登记。

铃木之外，日本民间也出现佐藤（Sato）、伊藤（Ito）、田中(Tanaka）等常见大姓，也分别出现同姓相亲活动。