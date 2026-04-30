伊朗局势｜美军拟向伊用高超音速导弹 首次实战部署

美国与伊朗的军事紧张局势或将升级。有外媒引述消息指，美国中央司令部已正式提出申请，计划在中东地区部署「暗鹰」高超音速导弹，以应对伊朗的导弹威胁。若计划获批，将是美军首次在实战中部署此类尖端武器。

首次实战部署

据美国《彭博社》当地29日引述知情人士报道，由于伊朗已将其弹道导弹发射装置，转移至美军现有精确打击武器的射程之外，促使美军中央司令部寻求部署射程更远、速度更快的「暗鹰」高超音速导弹，以便有能力打击伊朗腹地的军事目标。

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报道指出，该部署申请目前尚未获得批准，而美国中央司令部则拒绝对此发表评论。

分析称，尽管自4月9日起，美国与伊朗处于临时停火状态，但美方此举显示其仍在为未来可能发生的军事冲突做准备。目前，美伊双方均利用停火期重整军备，外界忧虑未来的冲突或将更加激烈。据悉，美国在高超音速导弹的研发进度上相对滞后，至今尚未正式宣布全面投入实战。