白宫记者晚宴枪击｜图刺杀特朗普枪手 行动前持武器酒店自拍

美国一名男子被控企图在白宫记者协会晚宴上行刺总统特朗普。检方于当地29日披露，该名男子在行动前，更曾在酒店房间内手持武器自拍。

案情指，31岁的疑犯艾伦（Cole Allen）于本月25日晚上约8时半，离开其下榻的华盛顿希尔顿酒店房间，企图闯入正举行白宫记者协会晚宴的地下宴会厅。当时，总统特朗普及多名高层官员均在场。

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艾伦在闯入过程中与保安人员发生扭打，随后被制服拘捕。现场曾传出枪声，幸无人死亡，据报一名身穿避弹衣的特勤局人员，其背心遭子弹击中。

检方：犯案前准备充足

根据检方向华盛顿联邦法院提交的文件，艾伦为这次被形容为「难以想像的恶意」袭击，进行了周详准备。文件披露，艾伦在犯案前数分钟，曾浏览报道特朗普行踪的网站，并在房间的镜子前用手机自拍。照片显示，他当时身穿黑衣、配戴红色领带，身上除了一把刀，肩带式枪套内亦放有手枪，并携有一个警方认为是用于放置子弹的袋。

在他离开房间时，更预先设定好多封电邮，准备寄给亲友，内容阐述其行动宣言。据悉，内容列出其目标为特朗普政府成员，并按职位高低排序，但他亦表示希望不会杀害特勤局人员、其他执法人员或酒店住客。

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动机持续 检方申拒保释

检方在文件中申请拒绝艾伦的保释，并指出：「被告的罪行具有政治性质，这更突显了羁押的必要性，因为只要他对政府仍持反对立场，其犯罪动机就一直存在。」

文件续指，艾伦从加州乘搭火车前往华盛顿，期间携带了霰弹枪、手枪及多把刀等武器。他抵达酒店后，更对宽松的保安措施感到讶异，并写道：「带著多把武器走进去，却没有人意识到我可能构成威胁」。

艾伦将于美东时间星期四（30日）再次出庭，预审听证会定于5月11日举行。