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欧盟指Meta未能防止孩童用FB及IG 威胁巨额罚款

即时国际
更新时间：09:13 2026-04-30 HKT
发布时间：09:11 2026-04-30 HKT

全球多国关切社交媒体对少年儿童的不良影响。欧盟昨日发布初步调查结果，指控美国科技巨擘Meta未能有效防止13岁之下孩童使用社交媒体Facebook和Instagram，恐导致他们接触不当内容。

在欧盟委员会做出最终决定之前，Meta有机会对初步调查结果作出回应。如果欧盟认为Meta仍然做得不够，可以处以巨额罚款，最高可达公司全球年收入的6%。

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2026年3月25日，美国加州洛杉矶，陪审团裁定Meta和Google旗下的YouTube透过令人上瘾的社群媒体平台损害儿童的心理健康。负有责任。 路透社
2026年3月25日，美国加州洛杉矶，陪审团裁定Meta和Google旗下的YouTube透过令人上瘾的社群媒体平台损害儿童的心理健康。负有责任。 路透社

 

欧盟近月来强化儿童网络保护措施，数个成员国正考虑禁止16岁之下孩童使用社交媒体。澳洲率先禁止16岁之下孩童使用这类社交平台后，欧盟面临采取广泛行动的压力，正研议是否在全欧盟推动社交媒体年龄限制。

欧盟委员会根据《数码服务法》对Meta展开两年调查之后，昨日发表初步调查结果(该法律要求大型科技公司采取更多措施，打击其平台上的非法和有害内容)，指Meta违反数码内容规范，要求Meta加强措施，预防、侦测及移除13岁之下用户的Facebook和Instagram帐号。

根据Meta自身服务条款，使用这些社交平台的最低年龄为13岁。然而，欧盟初步调查指出，Meta执行自身年龄限制规定缺乏有效措施，难以查核孩童是否透过输入虚假出生日期建立帐号。

2026年2月18日，在美国加州洛杉矶，Meta Platforms执行长马克祖克柏在关键的审判中作证后离开法庭。 路透社
2026年2月18日，在美国加州洛杉矶，Meta Platforms执行长马克祖克柏在关键的审判中作证后离开法庭。 路透社

10%至12%13岁之下孩童使用

欧盟还提到，来自各地的大量证据显示，约有10%至12%的13岁之下孩童使用Meta这些平台。欧盟科技事务主管维克库宁说：「服务条款不应只是纸上谈兵，而是保护包括儿童在内用户的具体行动基础。」

Meta公司现有机会对初步调查结果做出回应，其后若委员会仍不满意，可处于巨额罚款，最高可达公司全球年收入的6%。

Meta对欧盟的调查结果表达异议，其发言人强调，「我们明确规定Instagram与Facebook仅限13岁及以上人士使用，并已采取措施侦测及移除任何未达该年龄的帐号」，公司将持续与欧盟沟通。

欧盟指Meta未能防止孩童用FB及IG，威胁巨额罚款。 路透社
欧盟指Meta未能防止孩童用FB及IG，威胁巨额罚款。 路透社

澳洲去年12月率先全球祭出「16岁之下禁用社交媒体」禁令后，多个国家正研议限制少年儿童使用社交平台。印尼3月28日开始对未满16岁的青少年实施社群媒体禁令，成为东南亚国家首例。

希腊也于4月初宣布，鉴于焦虑问题加剧、睡眠品质恶化以及线上平台具有成瘾性设计，自2027年1月1日起，将禁止15岁之下孩童使用社交媒体，并希望推动欧盟采取一致行动。挪威政府本月24日称，年底前将向国会提交法案，禁止16岁之下人士使用社交媒体，并规定科技公司须承担年龄验证的责任。

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