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伊朗局势｜传美国拟长期海上封锁伊朗 特朗普：正与伊透过电话谈判

即时国际
更新时间：06:52 2026-04-30 HKT
发布时间：06:52 2026-04-30 HKT

 

美、以、伊战争陷入胶着状态并进入第三个月。美国总统特朗普周三（29日）表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。而据美媒报道，特朗普近期对幕僚透露，已做好长期封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的准备。

据报特朗普视长期封锁为「低风险」选项

特朗普周三在白宫椭圆形办公室对记者说，美伊一直在进行对话，现在通过电话进行沟通，「不再像以前那样，每次想看一份文件都要飞18个小时去开会」。他说，这种方式非常便捷，「我打个电话，或让我的人去打，15分钟内就能知道答案」。

据美媒报道，特朗普近期对幕僚透露，已做好长期封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的准备。
据美媒报道，特朗普近期对幕僚透露，已做好长期封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的准备。

特朗普声称，目前双方谈判已经取得一些进展，但问题是伊朗方面所做让步是否能满足美方要求。他说：「目前而言，除非他们明确承诺彻底放弃核武器，否则双方绝无可能达成任何协议。」

另外，据《华尔街日报》周二（28日）报道，特朗普决定采取更严厉的经济施压手段，全面切断伊朗石油出口，并强硬拒绝了德黑兰方面提出的临时停火协议。

报道引述知情人士透露，特朗普在内部会议中决定，美军将持续阻止任何船只进出伊朗港口。特朗普认为，相较于发动新一轮大规模轰炸，或从冲突中全面撤军这两个极端选项，采取「长期海上封锁」的风险相对较低，且能有效压榨伊朗的经济命脉，逼使其在核问题上彻底让步。

此举暗示美国可能准备与伊朗进行一场漫长的「消耗战」。这意味著全球最重要的能源航道霍尔木兹海峡，在未来一段长时间内，船只航行安全仍充满极大变数。

拒绝伊朗「解除封锁换暂停核谈判」提议

特朗普周二稍早于社交平台声称，伊朗方面急于要求美国解除封锁。据报，德黑兰提出一项临时协议：愿意重新开放霍尔木兹海峡，以换取美方停止对伊朗港口的封锁；至于核心的核计划谈判，伊朗则建议暂时搁置。然而特朗普对此提议不以为然。他向幕僚表示，伊朗此举显然缺乏谈判诚意，只想借此获得喘息机会。他随后接受媒体访问时发出严厉警告：「如果伊朗不达成协议，我将摧毁其剩余的所有导弹和防御系统。」

 

 

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