Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

19岁台女「胸腹隆起」走私30只星龟　闯关泰国机场被捕

即时国际
更新时间：22:47 2026-04-29 HKT
发布时间：22:47 2026-04-29 HKT

泰国曼谷国际机场28日清晨侦破一宗离谱的活体动物走私案。一名年仅19岁的台湾女子企图带着30只高价值且受国际公约保护的「印度星龟」离境，为躲避X光机扫描，她将这批幼龟以胶带缠绕固定以限制牠们活动，分装进布袋后，层层黏贴在自己的胸腹与腰部周围，「贴身肉搏」企图闯关。

综合泰媒报道，当地时间28日清晨5时25分，该名女子原定搭乘越捷航空（Vietjet）VZ568航班前往台北。她在出境大厅5楼东侧搜查点时，因走路姿势异常僵硬、神情极度不安，且身体线条呈现不自然的突起，引起现场安检人员与海关的高度怀疑。执法人员将其拦下搜身，当场揭发她试图走私30只印度星龟。

检查发垷，其中一只星龟已不幸死亡，其余29只仍有生命迹象。印度星龟因龟壳花纹独特，黑市身价不菲，是《濒危野生动植物种国际贸易公约》严格管制的附录物种。泰国国家公园局随后发表声明，强调此案为多单位联合行动的成果，并展现了严厉打击跨国野生动物贸易的决心。

目前该名台湾籍女子已被移送法办，面临包含《野生动物保护法》、《海关法》及《动物传染病法》等多项重罪起诉。劫后余生的29只印度星龟已由泰国野生动物保护办公室紧急接手照护，并将作为后续追查背后非法贸易网络的重要证物。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
10小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
5小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
9小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
14小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
9小时前
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
6小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
8小时前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
8小时前
《正义女神》前传阵容曝光 陈炜担正《模范律师团》 罗嘉良有望回归TVB 两位花旦加入战团
《正义女神》前传阵容曝光 陈炜担正《模范律师团》 罗嘉良有望回归TVB 两位花旦加入战团
影视圈
8小时前
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
影视圈
10小时前