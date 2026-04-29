19岁台女「胸腹隆起」走私30只星龟　闯关泰国机场被捕

泰国曼谷国际机场28日清晨侦破一宗离谱的活体动物走私案。一名年仅19岁的台湾女子企图带着30只高价值且受国际公约保护的「印度星龟」离境，为躲避X光机扫描，她将这批幼龟以胶带缠绕固定以限制牠们活动，分装进布袋后，层层黏贴在自己的胸腹与腰部周围，「贴身肉搏」企图闯关。

综合泰媒报道，当地时间28日清晨5时25分，该名女子原定搭乘越捷航空（Vietjet）VZ568航班前往台北。她在出境大厅5楼东侧搜查点时，因走路姿势异常僵硬、神情极度不安，且身体线条呈现不自然的突起，引起现场安检人员与海关的高度怀疑。执法人员将其拦下搜身，当场揭发她试图走私30只印度星龟。

检查发垷，其中一只星龟已不幸死亡，其余29只仍有生命迹象。印度星龟因龟壳花纹独特，黑市身价不菲，是《濒危野生动植物种国际贸易公约》严格管制的附录物种。泰国国家公园局随后发表声明，强调此案为多单位联合行动的成果，并展现了严厉打击跨国野生动物贸易的决心。

目前该名台湾籍女子已被移送法办，面临包含《野生动物保护法》、《海关法》及《动物传染病法》等多项重罪起诉。劫后余生的29只印度星龟已由泰国野生动物保护办公室紧急接手照护，并将作为后续追查背后非法贸易网络的重要证物。