伦敦男子持刀追斩犹太人 2人中刀重伤 警方认定恐怖袭击

英国伦敦北部格德斯绿地（Golders Green）发生持刀伤人案，一名男子持刀在商业街上奔跑，试图刺伤身边的犹太人。英国广播公司证实有 2名犹太男子被刺，伤重送医。警方宣布此案为恐怖袭击，并正调查是否与近期发生在伦敦的针对犹太教堂和其他犹太场所的纵火等攻击有关。



犹太社区安全组织Shomrim表示，他们立即作出反应，并抓到一名疑犯。随后警方赶到，用电击枪制服该名男子并将其逮捕。两名伤者分别34岁和76岁，送往Hatzola急救中心治疗。

相关新闻：英国犹太社区4辆救护车遭纵火 施纪贤谴责反犹太攻击

警方逮捕了一名45岁男子，指控他企图谋杀。警方指他还试图刺伤警员，但警员没有受伤。警方正在调查疑犯的国籍和背景，侦查总警司威廉斯说：「调查人员正在考虑所有可能的作案动机。」



Hatzola当地非营利志愿组织，受训急救人员组成，该组织几架救护车早前遭纵火焚烧，位置就在今天发生持刀伤人事件对面街。