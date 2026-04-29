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最新iPad Pro三七折出售？南韩酷澎标错价卖200台买家顺利收货

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更新时间：18:16 2026-04-29 HKT
发布时间：18:16 2026-04-29 HKT

南韩电商酷澎（Coupang）日前有卖家误植价格，市价240万韩圜（约1.27万港元）的苹果最新iPad，竟以三分之一的价格上架贩售。消息在网络论坛传开后引发抢购潮，短短10分钟内售出逾200台。

综合《纽西斯通讯社》等韩媒报道，业界人士透露，标错价事件在27日下午发生。酷澎平台上架的「2025 iPad Pro 13 M5 256GB Wi-Fi+Cellular」出现价格异常，售价一度显示为约83万韩圜（ 约4400港元）。但这款iPad去年10月才上市，官方售价介乎230万至240万韩圜（约1.22至1.27万港元）之间。

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Coupang iPad Pro因「动态定价系统」标价变三七折，卖家还真的出货。 X
Coupang iPad Pro因「动态定价系统」标价变三七折，卖家还真的出货。 X

报道指出，乌龙起因是酷澎采用的「动态定价系统」，即低价自动比对机制，一旦系统侦测到竞争平台出现更低售价，便会自动跟进调整。由于另一家电商业者上架同款产品时输入错误价格，酷澎系统「跟着错」。事后该商品状态已改为「售罄」，价格也修正至约220万韩圜。

南韩最大电商Coupang发生客户个资外泄事件，涉及3370万户。路透社
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商品格价明显出错的情况下，卖家可能会取消交易了事，不过，多名消费者在网上回报酷澎显示出货完成通知，有人声称已实际收到商品。部分买家为稳妥起见，询问酷澎客服得知平台不打算收回。二手交易平台即出现同款全新未拆封iPad，以170万韩圜（约9000港元）贩售。酷澎官方未就此事发表声明。

网友对这起事件反应两极，有人感叹「这种好事都轮不到我」、「抢到的人真的太幸运了」；也有人表示不相信，质疑「这种订单一定会被取消」、「酷澎不可能白白出货吧」。

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