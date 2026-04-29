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南韩麻醉师留12分钟即赶收工离开 二孩母手踭开刀惨变植物人

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更新时间：14:30 2026-04-29 HKT
发布时间：14:30 2026-04-29 HKT

南韩首尔一名40多岁两孩母亲到江南区一间私人诊所接受手踭治疗时发生离谱医疗事故，手术期间麻醉师中途离开赶放工。事主最终变成植物人。

据韩媒《Nate》报道，事故发生于今年1月。该女子前往首尔江南区一间私人诊所进行手踭治疗。麻醉医生为她进行麻醉后仅12分钟，便更换便服下班离开，未有理会当时手术还未开始，执刀的骨科医生甚至尚未进入手术室。

报道指出，骨科医生完成手术后，同样直接离开现场，独留女子一人躺在手术房内。护士发现女子迟迟未苏醒，先后两度致电麻醉医师求救。但该名麻醉医生并未赶回诊所，而是隔空指示护士施打解麻醉用的注射液。护士遵照指示打完第二剂后仅9分钟，女子便出现心肺骤停。虽经紧急抢救，女子捡回一命，但因严重缺氧造成脑部损伤，昏迷长达三个月，最终不幸成为植物人。家属悲痛控诉医师中途落跑，向法院提告求偿。

医院监视器画面。翻摄自X @Younglee88
医院监视器画面。翻摄自X @Younglee88
家属照顾不幸成为植物人的女子。翻摄自X @Younglee88
家属照顾不幸成为植物人的女子。翻摄自X @Younglee88

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面对指控，麻醉医生竟辩称「炒散的兼职医师都是这样」，似乎认为兼职身份即可免于完整医疗责任。执刀医生则喊冤，指自己当时专心手术，根本不知道麻醉医生已经离开。涉事诊所仅冷回一句「还在确认事实中，无法评论」，家属与舆论对此态度极为愤怒。

目前案件已进入司法程序，南韩医疗界亦对兼职麻醉医师的执业规范掀起检讨声浪。

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