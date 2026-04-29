查理斯三世访美赴国会演说 感性谈两国关系：无论分歧多大始终一致

正在美国进行国事访问的英王查理斯三世（King Charles III），周二（28日）前往国会山庄向参众两院联席会议发表演说。在当前国际局势动荡不安、英美两国因中东政策出现裂痕之际，查理斯三世强调英美关系「独一无二」，呼吁两国在充满冲突的时代保持团结，共同维护民主与开放。

特朗普椭圆形办公室密谈 称深感荣幸

查理斯三世在演说中提到，尽管欧洲与中东正处于不确定与冲突的年代，英美两国始终被共同目标紧扣。他感性地表示：「无论我们之间存在甚么分歧或争议，我们在捍卫民主、保护人民免受伤害的承诺上始终一致。」

他进一步指出，希望英美两国能继续与世界各地的伙伴并肩作战，守护共同价值观。他特别警示，在局势动荡下应避免变得更加封闭，而是要展现跨国界的团结力量。这番演说被解读为试图缓解近期因英国拒绝参与美、以对伊朗首轮空袭而引发的双边紧张关系。

在国会演说前，美国总统特朗普于白宫为查理斯三世举行隆重的欢迎仪式。两人随后移步至椭圆形办公室进行闭门会谈，民主党和共和党的领袖亦有出席。特朗普在会后对媒体表示，两人的对谈「非常愉快」，并对能接待英王感到「深感荣幸」。

报道指，虽然英王在英国宪法下不具实质政治权力，但此次访问被视为英国政府发动的关键「软实力」外交。尤其适逢美国独立宣言250周年，查理斯三世此行对修补伦敦与华盛顿的战略伙伴关系具有重大意义。

按照行程，查理斯三世夫妇周三晚将出席由白宫设下的隆重国宴，这亦是此次国事访问的重头戏。随后，两人将转往纽约市访问，最后一站则定于维珍尼亚州，查理斯将在那里会见环保人士。报道指，两国外交人员均寄望透过此次历史性访问，向国际社会重塑英美同盟坚不可摧的形象。

