爱泼斯坦案｜英下议院决定不调查施纪贤任命曼德森风波

美国「富豪淫媒」爱泼斯坦案持续发酵，英国首相施纪贤（Keir Starmer）就曼德尔森（Peter Mandelson）出任驻美大使一事备受诟病。保守党质疑施纪贤在国会就任命审查过程发表误导性言论，动议要求将其交由特权委员会调查。然而，在工党于下议院占据大多数席位的优势下，相关动议在周二（28日）遭投票否决，施纪贤成功避过国会调查。

多数票下否决调查 内阁斥选举前政治伎俩

下议院经过约五小时的激烈辩论后，最终以 335 票对 223 票否决动议，政府以 112 票之差取胜。是次投票共有 92 票弃权，其中包括下议院议长及因公外出的外交大臣等官员。

美国「富豪淫媒」爱泼斯坦案持续发酵，英国首相施纪贤就曼德尔森（图）出任驻美大使一事备受诟病。路透社

保守党质疑施纪贤在国会就任命审查过程发表误导性言论，动议要求将其交由特权委员会调查，最终遭否决。路透社

由于英国将于下周举行地方选举，政府官员在辩论期间反击，批评保守党的动议纯属「政治伎俩」；反对派则坚持此举是为了维护国会的「透明度」。

风波核心：审查过程是否曾受压？

是次争议源于施纪贤早前在国会的发言。他当时声称，在委任曼德尔森为驻美大使的过程中，完全遵循了「正当法律程序」（Full due process），并强调在审查期间「绝对不存在任何压力」。

然而，反对派质疑施纪贤并未如实交代细节，怀疑其言论存在误导成分。尽管动议被否决意味着施纪贤无需就相关言论面临特权委员会的正式调查，但事件已在关键选举前夕，为工党形象蒙上阴影。