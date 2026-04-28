斯里兰卡机场截获22憎侣偷运110公斤大麻入境 估值超过2700万港元

斯里兰卡当局根据线报，在首都科伦坡国际机场截获并拘捕22名僧侣，他们合共持有超过110公斤大麻。这是该机场有史以来查获的最大宗毒品案，也是首次有佛教僧侣在机场因携带毒品被捕。

据当地国营报章《每日新闻》报道，这群僧侣由来自斯里兰卡各地，都是年轻男子，他们于4月22日持担保人提供的机票前往泰国，返回斯里兰卡班达拉奈克国际机场时，每个行李箱内都藏有超过5公斤的大麻。

警方称，毒品被藏在行李箱底部的暗格内。根据政府官方新闻门户网站报道，这批毒品的估价超过345万美元（逾2700万港元）。

据英国外交部称，斯里兰卡对毒品犯罪处以严厉的处罚，机场已部署技术手段来检测违禁物品。因毒品犯罪被捕者可能被无限期拘留而不起诉，一旦罪名成立，可能面临长期监禁。

斯里兰卡警方缉毒局正在调查走私活动是否与当地贩毒网络有关。官方媒体报道，这些僧侣将在尼甘布地方法院出庭，接受进一步的法律程序和调查。