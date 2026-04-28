美军封锁霍尔木兹｜伊朗油槽22天后满载 德黑兰两种非常手段自救

美国与伊朗的战争，如今似乎可简化为看谁先崩溃──究竟是伊朗的石油工业先崩盘，还是全球消费者先撑不住？在美国持续封锁伊朗船只进出霍尔木兹海峡的情况下，伊朗油槽再过22天便会满载，为避免无空间储存原油而突然停产，德黑兰正试图透过运用废弃油槽，以及利用铁路将原油运往中国等2种非常手段，争取空间及时间。

综合《华尔街日报》等报道，航运追踪机构Kpler 27日最新报告显示，美国封锁进出伊朗船只的策略似乎奏效，自4月13日起实施海上封锁以来，至今没有任何一艘进出伊朗的油轮突破美军封锁，伊朗原油出口量大减，3月日均出口量达185万桶，如今每日装载量暴跌至56.7万桶。

美国制裁多家公司涉助伊朗出口石油。 美联社资料图片

运不出去的石油只能存放于油槽，Kpler预估，伊朗的剩余储油空间再过12至22天便会满载，预计5月中，伊朗将被迫每日再减产150万桶石油。

《华尔街日报》评论，随着美国与伊朗的终战谈判持续僵持不下，美国也没有解除封锁伊朗的迹象，这场冲突如今变成哪一方先崩溃的竞赛。

全球约20%的石油与液化天然气经过霍尔木兹海峡。路透社

1. 使用废弃油槽

Kpler数据显示，美国海上封锁期间，伊朗陆上石油库存增加了460万桶，达4900万桶。估计伊朗的总石油储量介乎8600万桶至9500万桶。

由于突然停产会破坏老旧油田，伊朗正极力避免伤及石油基础设施，忙着寻找储油新途径。此前德黑兰透过空油轮在近海储存石油，Kpler指出，目前波斯湾地区仍有数艘大型油轮，总容量约达1500万桶。但由于这些油轮无法触及国际市场，伊朗也转向其他解方争取时间。其中一项途径是使用南部石油枢纽阿瓦兹（Ahvaz）、阿萨卢耶（Asaluyeh）的货柜及废弃油槽，伊朗官员表示，部分油槽因为状态不佳，长期以来一直被弃用。

美国传出试图夺取哈尔克岛，该岛是伊朗90%石油出口的枢纽。路透社

2. 铁路运往中国

伊朗「石油天然气及石化产品出口业者联盟」发言人侯赛尼（Hamid Hosseini）表示，德黑兰也试图透过铁路将石油运往中国。铁路连通伊朗与中国西安，尽管运输时间比航运短，但仍需耗费数周，且成本效益不如海运。美国哥伦比亚大学全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）研究员邓丽嘉（Erica Downs）指出，如果铁路运输成本比海运高，那些以微薄利润经营，且因伊朗石油折价受到吸引的中国炼油厂，会否愿意支付更高费用？她直言：「非常时期需要非常手段。」