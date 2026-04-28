希腊发生罕见枪击事件 89岁翁袭社安基金办事处及法院多人伤

希腊一名89岁老人先后在雅典市中心一处社会安全局办公室和一处法院开枪，多人受伤。枪手在逃，警方正全力搜捕。

一名持霰弹枪的疑犯首先在希腊首都中心的一处社会安全局办公室开枪，导致一名工作人员受伤。赶到现场的警员替他包扎送医，枪手逃离现场。

希腊法院发生枪击案，民众疏散。 美联社

国家社会安全基金（希腊语缩写为EFKA）负责人瓦尔韦里斯（Alexandros Varveris）表示，枪手进入位于雅典市中心克拉米科斯区的社会保障基金办公大楼4楼，喝令一名员工「趴下」后开枪。中枪的是另一名员工，其腿部受伤，枪手似乎并非有意针对被击中的员工。瓦尔韦里斯说，枪手当时穿风衣，将霰弹枪藏在风衣下。

希腊法院发生枪击案，民众疏散。 美联社

警方指出，同一名男子随后在雅典市中心另一处法院大楼的一楼开枪，造成多人受伤。希腊国家广播电视台ERT News画面显示，在法院的救护人员将至少3名伤者送上救护车。

希腊法院发生枪击案，疏散民众向警员查询。 美联社

当局已找到犯案的霰弹枪。枪手动机未明，据称他在法院开枪后，将装有文件的信封扔到地上，声称这些文件与作案动机有关。 在希腊，枪支暴力事件相对罕见，该国允许拥有枪支，但管制严格。