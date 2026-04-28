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Jimmy Kimmel｜ABC主持人指梅拉尼娅容光焕发像「准寡妇」 特朗普促解雇

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更新时间：17:22 2026-04-28 HKT
发布时间：17:22 2026-04-28 HKT

美国总统特朗普周一（27日）要求美国ABC电视台解雇深夜脱口秀主持人占美金梅（Jimmy Kimmel），原因是他在上周播出的节目中，开玩笑称第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）像「准寡妇」（expectant widow）般「容光焕发」。

这个段子播出后几天，就发生了白宫记协晚宴枪击事件。占美金梅强调，「这绝不是呼吁暗杀，他们也知道这一点。多年来，我一直公开反对枪支暴力。」他说最初的玩笑只是对总统夫妇之间23岁的年龄差「轻微调侃」。

特朗普在Truth Social发文表示，他感激许多人对金梅尔这种「卑劣的暴力号召」感到愤慨，并称这种言论「远远超出了底线」，要求ABC的母公司迪士尼将其解雇。

梅拉尼娅也批评该段子「充满仇恨和暴力」。她周一在X平台发文写道：「像占美金梅这样的人不应该有机会每天晚上进入我们的家中散播仇恨。」

占美金梅表示：「我同意我们应该拒绝仇恨和暴力言论，我认为要减少这种言论，一个很好的起点就是和你的丈夫谈论这件事。」

占美金梅已非首次卷入维安相关争议。去年秋天，他以保守派活动人士柯克（Charlie Kirk）遇刺一事开玩笑，在特朗普政府官员的压力下被短暂停职，随后复职时表示道歉。

随着白宫记协晚宴枪击案后紧张气氛升高，这场针对媒体言论界限的争论再度引发华府关注。

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