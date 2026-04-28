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特朗普阴影笼罩 传北约拟取消年会惯例

即时国际
更新时间：09:22 2026-04-28 HKT
发布时间：09:22 2026-04-28 HKT

路透社引述多名消息人士指，北约内部正商讨终止近年「每年一会」的惯例，考虑将高峰会改为每两年举行一次。此举被外界解读为除了缓解长期规划压力外，更具备政治考量，旨在避免与美国总统特朗普在任内最后一年产生更多紧张互动与「戏剧性场面」。

2028年大选年或停开峰会 吕特握最终决定权

据报，北约目前共有32个会员国，自2021年起维持每年夏季会晤。然而，一名欧洲资深官员及五名外交官透露，部分会员国正推动放慢节奏。据悉，2027年于阿尔巴尼亚举行的峰会或延至秋季，而2028年——即美国大选年及特朗普任内最后一个完整年度，北约正考虑完全不召开峰会。

特朗普此前不仅公开质疑美国是否应遵守北约的共同防御条款，甚至曾放言考虑退出北约。路透社
特朗普此前不仅公开质疑美国是否应遵守北约的共同防御条款，甚至曾放言考虑退出北约。路透社
北约发言人回应指，盟国将持续举行定期会议，而秘书长吕特（左）对此改革将拥有最终决定权。路透社
北约发言人回应指，盟国将持续举行定期会议，而秘书长吕特（左）对此改革将拥有最终决定权。路透社

一名外交官直言：「与其举行糟糕的峰会，不如减少次数。我们本来就工作繁重，清楚自己的任务。」北约发言人回应指，盟国将持续举行定期会议，而秘书长吕特（Mark Rutte）对此改革将拥有最终决定权。

特朗普阴影笼罩 盟友关系现裂痕

报道指，虽然多名消息人士称放宽会议频率有助于专注长期规划，而非盲目追求吸睛成果，但特朗普的因素显然无法忽视。自特朗普政府上任以来，多次严厉批评盟国军费开支不足，近期更因盟友拒绝协助美军对伊朗的军事行动而大发雷霆。

特朗普此前不仅公开质疑美国是否应遵守北约的共同防御条款，甚至曾放言考虑退出北约。此外，他数月前表达有意接管丹麦自治领地格陵兰（Greenland）的言论，亦令盟友关系陷入尴尬。

回归冷战模式？专家：减少戏剧性互动

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）资深研究员柏利（Phyllis Berry）指出，北约在冷战长达数十年的岁月中仅举行过8次峰会。她认为，减少高调峰会有助于北约回归专业事务，避免近年跨大西洋互动中频繁出现的火药味与争议。

今年的峰会预定于7月7日在土耳其安卡拉举行，由于美军对伊开战前未征询盟友，加上特朗普近期的激进表态，外界预料是次会晤将充满紧张气氛。

 

 

 

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