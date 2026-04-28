Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英情侣机上露骨激战 遭廉航取消回程机票、终身禁飞

即时国际
更新时间：08:06 2026-04-28 HKT
发布时间：08:06 2026-04-28 HKT

英国廉航Jet2一架前往大加那利岛（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥亵丑闻。一对年约50岁的情侣在飞机尚未起飞时，竟无视满机乘客与孩童，在座位上公然「激战」。面对空姐制止时，两人辩称因首次搭机紧张而正在「祈祷」。航空公司事后采取零容忍态度，将二人列入终身禁飞黑名单，并即时踢出原定入住的酒店。

运动裤内「激烈起伏」 邻座乘客直斥恶心

据英国《太阳报》报导，事件发生在东米德兰机场飞往大加那利岛的班机上。51岁目击者戴伦（Darren Street）忆述，当时飞机仍在跑道滑行准备起飞，身后的男女却表现得极度亲暱，动作非常露骨，「男方的运动裤里有非常激烈的起伏」，而且全程毫无掩藏。戴伦与妻子对此感到震惊且恶心，并意外捕捉到两人的荒唐举止，随即向机组人员举报。

英国廉航Jet2一架前往大加那利岛（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥亵丑闻。Alamy 示意图
英国廉航Jet2一架前往大加那利岛（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥亵丑闻。Alamy 示意图
一对年约50岁的情侣在飞机尚未起飞时，竟无视满机乘客与孩童，在座位上公然「激战」。Alamy示意图
一对年约50岁的情侣在飞机尚未起飞时，竟无视满机乘客与孩童，在座位上公然「激战」。Alamy示意图
面对空姐制止时，两人辩称因首次搭机紧张而正在「祈祷」。Alamy示意图
面对空姐制止时，两人辩称因首次搭机紧张而正在「祈祷」。Alamy示意图
航空公司事后采取零容忍态度，将二人列入终身禁飞黑名单，并即时踢出原定入住的酒店。Alamy示意图
航空公司事后采取零容忍态度，将二人列入终身禁飞黑名单，并即时踢出原定入住的酒店。Alamy示意图

 

乘客无惧举报：有儿童在机上 

当空服员上前关切时，这对情侣面不改色，辩称是因为第一次搭飞机感到极度紧张，「所以我们正在祈祷」。戴伦事后嘲讽指，这对男女大概以为空姐是第一天来到地球，「大家都很清楚他们在干嘛」。

该航程长达4小时，戴伦指该对男女在余下航程中，全程以愤怒眼神死盯著他们，令机舱气氛一度降至冰点。不过戴伦并无后悔举报，因机上有不少未成年人，他认为必须制止情侣的猥亵行为。

Jet2航空未因这起插曲延误航程，但甫抵达目的地后，即采取了一连串惩戒手段，包括将这对情侣踢出原本预订的合作饭店，并取消其回程机票。

Jet2官方21日正式对外发表声明，确认已将这对男女列入终身禁飞名单。作为一家主打家庭旅游的友好型航空公司，对乘客的滋扰及不雅行为采取零容忍政策，以确保所有旅客的航程品质。

不少网民对航空公司的快刀斩乱麻处分表示赞同，直言「公共空间非私人睡房」。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
11小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
21小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
17小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
9小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
18小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
17小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
11小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
2026-04-27 09:00 HKT
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
11小时前