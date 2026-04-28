英情侣机上露骨激战 遭廉航取消回程机票、终身禁飞

英国廉航Jet2一架前往大加那利岛（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥亵丑闻。一对年约50岁的情侣在飞机尚未起飞时，竟无视满机乘客与孩童，在座位上公然「激战」。面对空姐制止时，两人辩称因首次搭机紧张而正在「祈祷」。航空公司事后采取零容忍态度，将二人列入终身禁飞黑名单，并即时踢出原定入住的酒店。

运动裤内「激烈起伏」 邻座乘客直斥恶心

据英国《太阳报》报导，事件发生在东米德兰机场飞往大加那利岛的班机上。51岁目击者戴伦（Darren Street）忆述，当时飞机仍在跑道滑行准备起飞，身后的男女却表现得极度亲暱，动作非常露骨，「男方的运动裤里有非常激烈的起伏」，而且全程毫无掩藏。戴伦与妻子对此感到震惊且恶心，并意外捕捉到两人的荒唐举止，随即向机组人员举报。

英国廉航Jet2一架前往大加那利岛（Gran Canaria）的航班日前爆出公然猥亵丑闻。Alamy 示意图

一对年约50岁的情侣在飞机尚未起飞时，竟无视满机乘客与孩童，在座位上公然「激战」。Alamy示意图

面对空姐制止时，两人辩称因首次搭机紧张而正在「祈祷」。Alamy示意图

航空公司事后采取零容忍态度，将二人列入终身禁飞黑名单，并即时踢出原定入住的酒店。Alamy示意图

乘客无惧举报：有儿童在机上

当空服员上前关切时，这对情侣面不改色，辩称是因为第一次搭飞机感到极度紧张，「所以我们正在祈祷」。戴伦事后嘲讽指，这对男女大概以为空姐是第一天来到地球，「大家都很清楚他们在干嘛」。

该航程长达4小时，戴伦指该对男女在余下航程中，全程以愤怒眼神死盯著他们，令机舱气氛一度降至冰点。不过戴伦并无后悔举报，因机上有不少未成年人，他认为必须制止情侣的猥亵行为。

Jet2航空未因这起插曲延误航程，但甫抵达目的地后，即采取了一连串惩戒手段，包括将这对情侣踢出原本预订的合作饭店，并取消其回程机票。

Jet2官方21日正式对外发表声明，确认已将这对男女列入终身禁飞名单。作为一家主打家庭旅游的友好型航空公司，对乘客的滋扰及不雅行为采取零容忍政策，以确保所有旅客的航程品质。

不少网民对航空公司的快刀斩乱麻处分表示赞同，直言「公共空间非私人睡房」。