白宫记者晚宴枪击｜疑犯首度出庭被加控企图暗杀总统 曾获「最佳教师」面临囚终身

美国总统特朗普日前出席白宫记者晚宴时遭遇枪击，震惊国际。31岁疑犯艾伦（Cole Tomas Allen）周一（27日）首度提堂，被正式控以企图暗杀总统等三项重罪。检控官在庭上揭露，这名拥有电脑科学硕士学位的精英分子，案发时身怀两把枪械及三把利刀，远赴华盛顿意图实施「政治暗杀」。

疑犯出庭神情冷静

来自加州托兰斯的艾伦，周一身穿蓝色囚服被押解往哥伦比亚特区联邦法院出庭。法官沙博（Matthew Sharbaugh）列出其面对的三项控罪，包括企图暗杀美国总统、在暴力犯罪中使用火器，以及意图实施重罪而跨州运送火器。根据美国法律，单是企图暗杀总统罪，最高便可判处终身监禁。

犯案时身藏2枪3利刃

在提堂过程中，艾伦神情冷静，轻声回答了全名、年龄及教育程度等基本问题。他向法庭透露自己拥有电脑科学硕士学位。检察官巴兰坦（Jocelyn Ballantine）当庭指出，艾伦当时携带了一把泵动式霰弹枪、一把手枪及三把利刀避过会场安检，目标明确指向特朗普。

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随着调查深入，艾伦的背景亦逐渐曝光。据报他在社交媒体上极度活跃，曾多次发表针对特朗普政府的偏激言论，形容特朗普为「患有反社会人格的黑帮老大」，并对副总统万斯（JD Vance）作出侮辱性评论。他的贴文显示其强烈反对美国支援乌克兰，并多次质疑支持现届政府的人士缺乏道德诚信。

无犯罪前科 总统选举支持贺锦丽

美联社报道，州法院和联邦法院资料库的检索显示，艾伦并无有犯罪前科。而加州的选民登记记录指，艾伦的家庭住址是他父母位于托伦斯市（洛杉矶都会区内的一个城市）的住所。公开记录显示，他是家中四个成年兄弟姊妹中的老大，有两个妹妹和一个弟弟。

根据联邦竞选财务记录，艾伦曾向一个支持贺锦丽竞选2024年总统的民主党政治行动委员会捐款25美元。他家院子里竖著一块竞选标语，支持一位获得洛杉矶县民主党背书的当地法官候选人。

报道引述执法官员指，艾伦于2023年10月合法购买了一支.38口径半自动手枪，并于去年购买了一支12号口径霰弹枪。

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根据艾伦在社群网站领英上的个人资料显示，艾伦于2017年毕业于加州理工学院帕萨迪纳分校，获得机械工程学士学位。他还列出了自己在该校参与的活动，包括参与一个使用玩具枪进行作战游戏的校园团体和一个基督教学生团契。

艾伦的父亲是托伦斯恩典联合改革教会的长老。教会的网页称为「信奉圣经的教会」，遵循「上帝绝对无误的圣言」。周日礼拜期间，有保安人员在教堂外执勤，护送信徒离开，并阻止记者靠近。

教授感震惊：他是非常优秀的学生

加州州立大学多明格斯山分校的电脑科学教授唐斌以电邮接受访问表示，艾伦去年毕业前曾上过他的几门课。他说：「他是个非常优秀的学生，总是坐在我课的第一排，认真听讲，还经常给我发邮件问作业问题。他说话轻声细语，非常有礼貌，是个好人。看到这个消息我非常震惊。」

洛杉矶当地的ABC电视台在报道一项旨在帮助老年人的新技术时，播放了艾伦大学最后一年接受采访的片段。当时他正在研发一种新型轮椅紧急煞车装置的原型。

艾伦的线上履历显示，过去六年他一直在C2 Education工作，该公司为有志于上大学的学生提供入学咨询和考试辅导。该公司在其Facebook主页上发布的一则2024年的帖子将艾伦列为「月度最佳教师」。该公司周六晚间没有立即回复记者的置评请求邮件。

艾伦也发文称，他为Steam平台开发了一款基于分子化学的电子游戏。另一篇以艾伦名义发布的贴文则表示，他正在开发一款以太空为背景的全新「俯视角射击」战斗游戏。