Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

季节性风暴横扫孟加拉 14人遭雷击死亡

即时国际
更新时间：22:32 2026-04-27 HKT
发布时间：22:32 2026-04-27 HKT

孟加拉近日受季节性雷雨横扫全国，官方周一证实，多地发生严重雷击事件，已造成至少14人死亡。孟加拉政府在2016年将雷击列为自然灾害，当年创下单日82人死于雷击的悲惨纪录。

相关新闻：有片｜巴西民众雨中集会撑博尔索纳罗 突天降巨型闪电致89伤

据路透社报道，孟加拉多地出现灾情，强降雨与闪电交加导致伤亡惨重。当地官员表示，死者主要是在田间作业的农民及户外工作的劳工；除已知14人死亡外，有多名伤者正接受救治，部分人伤势严重，尚未脱离险境。

专家分析，雷击事件频发与森林砍伐关系密切。由于许多高大树木遭到砍伐，原本能发挥引雷作用的天然屏障消失，使民众暴露在危险之中。

相关新闻：奈良中学被雷击2学生昏迷 足球部顾问「不知雷暴警告」

孟加拉每年4月至6月进入季风前季节（Pre-monsoon season），随着气温升高与湿度增加，大气条件极不稳定，雷击致死案件频繁发生。当局呼吁民众在雷雨发生时应避免待在空旷位置，以免发生触电。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
7小时前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
7小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
6小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
7小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
10小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
15小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
13小时前
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
社会
7小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
10小时前
00:51
水泉澳街市血案│疑凶觉得有人嘲笑自己 情绪失控持刀施袭
突发
5小时前