季节性风暴横扫孟加拉 14人遭雷击死亡

孟加拉近日受季节性雷雨横扫全国，官方周一证实，多地发生严重雷击事件，已造成至少14人死亡。孟加拉政府在2016年将雷击列为自然灾害，当年创下单日82人死于雷击的悲惨纪录。

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据路透社报道，孟加拉多地出现灾情，强降雨与闪电交加导致伤亡惨重。当地官员表示，死者主要是在田间作业的农民及户外工作的劳工；除已知14人死亡外，有多名伤者正接受救治，部分人伤势严重，尚未脱离险境。

专家分析，雷击事件频发与森林砍伐关系密切。由于许多高大树木遭到砍伐，原本能发挥引雷作用的天然屏障消失，使民众暴露在危险之中。

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孟加拉每年4月至6月进入季风前季节（Pre-monsoon season），随着气温升高与湿度增加，大气条件极不稳定，雷击致死案件频繁发生。当局呼吁民众在雷雨发生时应避免待在空旷位置，以免发生触电。