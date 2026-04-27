南韩蛇蝎女｜疑似出现模仿犯 约会4男落药偷近26万港元

南韩去年发生20岁蛇蝎女金素英（김소영，音译）向男性约会对象落药致2人死亡的案件，近日疑似出现模仿犯。一名27岁高姓女子分别对4名男性约会对象下药并洗劫财物，总计得手金额为4890万韩圜（约26万港元）。

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突然渴睡 醒来被转帐10万港元

据《东亚日报》报道，京畿道议政府警察署今27日表示，23日清晨，高女在一处民宅偷偷喂30余岁男子服用安眠药，企图窃走财物，男子醒来发现女方形迹可疑，随即报警，警方在受害者尿液验出苯二氮平类药物，即金素英所用的安眠镇静剂。

警方经调查后，发现19日有另一名男子透过熟人介绍认识高女，于首尔龙山区住处和她共进晚餐后突然睡意来袭，醒来发现2000万韩圜（约10万港元）被转帐到高女帐户。

另外，首尔阳川区也有2名男子，分别透过婚姻介绍所和熟人认识高女，被她以同样方式窃取财物。上述4名受害者总计损失了4890万韩圜（约26万多港元），警方认为高女得手后已将赃款花掉。

高女25日被捕后否认犯案，她说药物是首尔江西区某医院开给她治疗恐慌症状的，但4名受害人是自行服用安眠药。对此，警方正在追查药品确切来源，并正调查是否有共犯或其他受害人。