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墨西哥选美皇后遭连开12枪击毙 家姑发恶：儿子是我的，她抢了！

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更新时间：15:45 2026-04-27 HKT
发布时间：15:45 2026-04-27 HKT

墨西哥近日传出一宗震惊社会的家庭枪击命案，27岁的前选美皇后戈麦斯（Carolina Flores Gomez）4月15日在墨西哥城高级住宅区波兰科住处遭人枪杀，凶手竟是她的家姑。案发经过被家中监视镜头完整拍下，家姑行凶后冷淡地向儿子说：「你是我的，她把你抢走了。」

《纽约邮报》引述西班牙语媒体报道，戈麦斯曾于2017年获得「下加州青少年环球小姐」后冠，在当地具有一定知名度。

网上流传的闭路电视画面显示，事发当时戈麦斯身穿白色花纹浴袍，在客厅内行走，屋内有婴儿围栏、婴儿车及玩具等生活用品。她经过客厅走向屋后区域，家姑紧跟在后，两人先后走进一处房间后，突然传出枪响与尖叫声，随后接连传出多次枪声。

家姑嫉妒下毒手

戈麦斯的丈夫亚历杭德罗（Alejandro Gomez）抱着婴儿进入画面，并以西班牙语询问：「那是什么声音？」另一把女性质问家姑：「你做了什么，疯了吗？」家姑则冷淡回应说「没什么，她惹我生气」。当死者丈夫追问原因时，家姑表示：「你是我的，她把你抢走了。」

墨西哥城警方表示，已将家姑列为主要嫌疑人，但目前尚未正式起诉，案件仍在调查中。同时，警方在案发后约一天才接报，正就延迟报案的情况展开调查。

死者母亲向媒体透露，女婿担心年幼孩子会被社福机构带走并送往寄养家庭，因此才会延迟报案。

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