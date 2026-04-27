白宫记者晚宴枪击 | 回应急撤时「跌倒」 特朗普：按特工要求「趴地」

美国总统特朗普在白宫记者协会晚宴突发枪击事件后接受媒体访问，在回答关于他在撤离过程中一度「跌倒」的问题时辩称，他只是按特勤局特工要求「趴到地上」。

视频显示，事发时，副总统万斯先被护送离开，特朗普还留在原地。特朗普就此回应说：「这有一部分是我的原因，我当时想看看发生了什么。很快我们意识到，这可能是个严重的问题。我可能让他们（特工）的行动稍微慢了一点。」

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特朗普（中）被包围护送离开。路透社

特朗普指梅拉尼娅被护送离开时也一度按要求「趴到地上」。美联社

特朗普强调没有「跌倒」。法新社

特朗普否认枪手艾伦（图）的指控，指枪手是个「疯子」。路透社

指第一夫人也趴到地上

在被问及被特工带离现场时曾一度「跌倒」，特朗普在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时辩解称，他当时正向外走，走到一半时特工说「请趴到地上，请趴到地上」，「于是我趴到了地上，第一夫人也照做了」。

特朗普又说，他读了枪手写给家人的「宣言」，感觉枪手「很极端」，「从他写的东西看，他经历了很多，他的家人对他表示不满，我认为甚至还向警察举报了他，他可能病得不轻」。

斥枪手病态疯子

当记者读出枪手在其「宣言」中对特朗普的指控时，特朗普予以否认，称枪手是个「疯子」。

特朗普在描述枪击现场时说：「他（枪手闯过安检时）跑得太快了，当你在视频里看的时候，几乎就是一道残影，我觉得美国国家橄榄球联盟应该签下他。」

枪手：不满娈童癖、强暴犯和叛国者罪行

据报枪手艾伦在「宣言」中自称「友好的联邦刺客」。在这份「宣言」中，艾伦称「一想到本届政府所做的一切，我就感到愤怒」。

艾伦在「宣言」中写道：「我不再愿意让一名娈童癖、强暴犯和叛国者的罪行玷污我的双手。」

艾伦接著坦承，只要能达到目标，他愿意杀害宴会厅里每一个人，因为大多数人是自愿来听一名娈童癖、强暴犯和叛国者演说，因此也是共犯。但他真的希望不要走到这一步。