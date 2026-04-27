南韩选举暴力 | 釜山市长候选人街头造势 遭泼洒饮料袭击 头部撞地一度昏迷

南韩地方选举进入冲刺阶段之际，改革新党釜山市长候选人郑莉翰周一上午在釜山金井区路口造势时，遭不明人士开车接近并泼洒饮料及恶言辱骂。郑莉翰在躲避过程中不慎摔倒撞及头部，当场昏迷不醒，要送院救治。警方正全力追缉该名驾车逃逸的嫌犯。

《韩联社》与竞选团队指，事发于上午8时05分许：郑莉翰当时正站在釜山金井区的道路旁，向上班民众挥手打招呼。一辆轿车突然驶近，驾车者先是对郑莉翰大声辱骂，随后朝其方向猛力泼洒不明饮料。

郑莉翰遇袭前在街头造势。jeong21_official IG

嫌犯驾车逃逸 警正全力缉捕

郑莉翰为了躲避喷溅的液体，顿时失去重心往后摔跌，头部直接撞击坚硬地面，当场失去意识，紧急送院抢救。院方正针对其头部撞击进行电脑断层扫描，以确认是否有脑震荡或内出血情况。在经过一连串详细检查后，郑莉翰虽然已经恢复意识，但并非完全复原。

虽然助理第一时间试图拦阻该辆轿车，但驾车者仍不顾阻拦，随即踩下油门逃离现场。

竞选团队谴责选举暴力

竞选团队对此暴力行为表示严厉谴责，强调民主选举不应容忍任何形式的身体与言语暴力。

釜山警方获报后已成立专案小组，警方目前正沿路调阅监视器画面与车辆行车纪录器，已掌握肇事车辆的车牌号码与型号。