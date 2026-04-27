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日本熊出没 | 北海道猎人射熊遭反击重伤 福岛男上山采野菜遇袭

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更新时间：12:29 2026-04-27 HKT
发布时间：12:29 2026-04-27 HKT

 日本北海道岛牧村山区周日（26日）下午有猎人开枪打中野熊，但遭到反击，导致脸部、头部严重受伤，这是北海道今年首次熊只袭人事件。福岛县一名50多岁男子亦在同日被熊攻击受伤送院。

日本去年熊袭事件不断，虽然随著冬眠期到来有所减少，但天气变温暖后各地又开始有熊出没。在北海道寿都，当地猎人协会一名69岁男成员于周日5时05分左右，和另外3人一起展开「春季管理性捕猎」，借此降低居住区附近的熊只数量，期间朝溪流上方的野熊开枪，而且确实有击中，没想到野熊从坡上摔下来后，就起身反击。

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北海道熊出没警示图。路透社
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日本近期天气变温暖后，各地多了熊出没。路透社
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北海道今年首宗熊袭人

在受到攻击后，该名猎人同伴连忙拨打119求救，所幸猎人虽然脸部、头部严重受伤，但没有生命危险。

与此同时，福岛县福岛市樱岛1名50来岁男子周日上午9时30分许和妻子一起在山区采集野菜，突然遭遇熊只攻击导致双腿受伤，返家后联络消防局并叫来救护车送医治疗，所幸并没有生命危险。

警方指出，袭击男子的熊只身长约1米，在伤人后旋即逃离现场，因此呼吁民众尽量避开事发区域。

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