伊朗局势｜伊朗外长抵莫斯科访晤俄官员　将讨论停火进展及地区局势

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）在多国展开外交斡旋后，已由巴基斯坦转抵俄罗斯。伊朗外交部确认，他将与俄罗斯高层官员会面，就双边关系及地区与国际局势发展交换意见。

伊朗驻俄罗斯大使贾拉利（Kazem Jalali）接受伊朗伊斯兰共和国通讯社（ISNA）表示，阿拉格齐预计周一在莫斯科与俄方会谈，重点包括最新谈判进展、停火形势及相关地区局势。俄罗斯外交部亦向俄新社确认有关行程。贾拉利指，自美以对伊朗采取军事行动以来，伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）已多次与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）通话协调。

伊朗媒体报道，阿拉格齐曾透过巴基斯坦向美方转达伊朗「红线立场」，包括核问题及霍尔木兹海峡相关议题，但强调有关讯息属厘清立场，并谈判无关。报道指，伊朗在核计划及海峡通行权问题上立场坚定，属不可让步范围。

阿拉格齐近日两度访问巴基斯坦，并与总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）等官员会谈，寻求建立结束冲突的「可行框架」。其后他短暂转往阿曼，再返回伊斯兰堡继续外交磋商。塔斯尼姆通讯社指，相关行程并非核谈判的一部分，而是持续协调各方立场。

他亦曾与法国外长巴罗（Jean-Noel Barrot）通话，讨论停火及地区局势，强调欧洲应在缓和紧张局势上发挥建设性作用。

美国总统特朗普（Donald Trump）早前取消派遣特使前往伊斯兰堡的计划，并表示若伊朗有意谈判可直接联络美方。阿拉格齐则回应称，仍未见美方展现真正外交诚意。