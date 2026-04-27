伊朗局势｜特朗普：希望伊朗「聪明一点」 可致电美方就结束战事谈判

美国周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯兰堡与伊朗重启停火谈判的计划，总统特朗普（Donald Trump）周日表示希望「伊朗聪明一点」，若伊朗希望就结束战事展开谈判，可主动联络美国，「可以来找我们，或者打电话给我们」，强调美方设有「安全通讯渠道」。

强调伊朗不能拥有核武

特朗普接受霍士新闻（Fox News）节目《The Sunday Briefing》访问时称，伊朗清楚协议条件，「很简单，就是不能拥有核武，否则没有会面的必要」。他也指责北约在伊朗战事方面对美国缺乏支持。他说，「英国说战争结束后将派出船舰，这可不好」。

特朗普早前取消派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）及库什纳（Jared Kushner）前往巴基斯坦伊斯兰堡的行程，令和谈前景再添变数。他解释称，伊朗提出的条件「很多，但不足够」。

美国周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯兰堡与伊朗重启停火谈判的计划。路透社

伊朗外长阿拉格齐再返回巴基斯坦与当地领导层磋商。路透社

阿拉格齐与苏丹海赛姆会面，讨论霍尔木兹海峡安全问题。路透社

伊朗与阿曼讨论霍峡安全问题

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）早前离开伊斯兰堡后，转往阿曼与苏丹海赛姆（Haitham bin Tariq al-Said）会面，讨论霍尔木兹海峡安全问题，并主张建立不受外部势力干预的区域安全机制，其后再返回巴基斯坦与当地领导层磋商。

伊朗传媒报道，相关会谈将涉及霍尔木兹海峡的新法律机制、战争赔偿、避免再次爆发军事冲突，以及解除海上封锁等议题，但不包括核计划问题。

较早前一轮在伊斯兰堡举行的谈判，由美国副总统万斯（JD Vance）与伊朗议长卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）率团参与，最终未能达成协议。