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白宫记者晚宴枪击︱特朗普：疑犯「精神有问题」 长期怀有仇恨

即时国际
更新时间：01:13 2026-04-27 HKT
发布时间：01:13 2026-04-27 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）周六出席白宫记者协会晚宴期间，场外发生枪击事件，他在特勤人员护送下安全离开。其后接受传媒访问时表示，涉案疑犯「精神有问题」，并指对方长期怀有强烈仇恨。

据路透社报道，特朗普接受霍氏新闻（Fox News）访问时称，疑犯的家人早已知悉其存在问题，并强调该男子在被制止前未有接近宴会厅范围。他表示，执法人员迅速行动，成功阻止事件进一步恶化，又指事件反映白宫有需要兴建新的大型宴会场地。

事件发生于华盛顿希尔顿酒店Washington Hilton），一名男子在安全检查站以霰弹枪向特勤局人员开火，其后被当场制服。美国司法部代理部长Todd Blanche表示，包括特朗普在内的政府官员，可能是疑犯的目标。

涉事特勤人员因身穿防弹背心避过致命伤，其后送院治疗并已出院。执法部门指，疑犯为一名约31岁的加州男子，将面临多项联邦指控，初步相信属「独狼式」行动。

美国媒体CBS News引述执法部门消息指，疑犯为31岁、来自加州托伦斯的科尔‧艾伦（Cole Allen）。报道称，他被捕后供称，目的是针对特朗普政府官员发动袭击，当局相信其为「孤狼式」袭击者。

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