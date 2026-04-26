白宫记者晚宴枪击︱「孤狼」射中一特勤员后被捕 特朗普料自己是目标

美国总统特朗普出席白宫记者协会晚宴期间，现场发生枪击，特朗普在特勤人员护送返回白宫后开记者会，他透露疑犯来自加州，相信是孤狼式单独犯案，不认为事件与伊朗战事有关。特朗普指，事件中有特勤人员中枪，但因穿有防弹衣，相信无大碍。



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特朗普安全撤离，回到白宫后开记者会讲述事件。他透露，被捕枪手是来自加州，疑犯携携带多种武器到场，近距离开枪击中一名特勤人员，幸伤者穿有防弹背心，「起到了保护作用」，相信并无大碍。特朗普称赞安全人员当时反应果敢迅速。

枪声后，美国特勤人员以身体保护特朗普离开。Ｘ

特朗普出席白宫记者晚宴期间有枪手开火，特勤人员持枪戒备。路透社

他指，相信自己是对方袭击目标，但不认为事件与伊朗有关。

特朗普指，会选择日期重新举办白宫记者协会晚宴，

据CNN引述执法官员，指当局已确认枪手是一名来自加州的30岁男子。

联邦调查局表示，一名嫌疑人已被拘留，但未透露更多细节。