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伊朗局势｜伊媒：阿拉格齐将再访巴基斯坦 随后再赴俄罗斯

即时国际
更新时间：07:10 2026-04-26 HKT
发布时间：07:10 2026-04-26 HKT

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）完成对阿曼（Oman）访问后，预计将再次前往巴基斯坦，之后再转赴俄罗斯。

阿拉格齐代表团部分成员已返回德黑兰，就结束战事相关议题进行磋商并获取指示，预计将于周日晚在伊斯兰堡与其会合。

伊朗方面日前宣布，阿拉格齐将出访巴基斯坦、阿曼和俄罗斯三国。访问期间，除了就双边事务协调、区域情势发展进行磋商，伊方还将与三国就结束美国和以色列对伊朗的侵略战争、实现区域和平与稳定的最新进展交换意见。

伊朗外长阿拉格齐（左）完成对阿曼访问后，预计将再次前往巴基斯坦，之后再转赴俄罗斯。路透社
伊朗外长阿拉格齐（左）完成对阿曼访问后，预计将再次前往巴基斯坦，之后再转赴俄罗斯。路透社
阿拉格齐早前访问巴基斯坦，赞扬该国在推动区域和平方面的努力。路透社
阿拉格齐早前访问巴基斯坦，赞扬该国在推动区域和平方面的努力。路透社

阿拉格齐早前则在社交平台表示，早前访问巴基斯坦「成果丰硕」，并赞扬该国在推动区域和平方面的努力。

美国总统特朗普（Donald Trump）早前已取消派遣女婿库什纳（Jared Kushner）及特使威特科夫（Steve Witkoff）前往巴基斯坦的行程，并指伊朗随时可以「打电话」进行谈判。

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