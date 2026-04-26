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伊朗局势｜特朗普称美国取消赴巴行程 指伊朗可打电话谈判 伊方质疑诚意

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更新时间：02:34 2026-04-26 HKT
发布时间：02:34 2026-04-26 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）表示，美方已取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯兰堡与伊朗重启停火谈判的计划，并指伊朗随时可以「打电话」进行谈判。

白宫证实，特朗普顾问库什纳（Jared Kushner）及特使威特科夫（Steve Witkoff）将不会前往伊斯兰堡参与斡旋。特朗普接受美国媒体访问，被问及是否恢复对伊朗战事时称，「我们还未考虑过这个问题」，并补充：「他们（伊朗）随时可以打电话给我们。」

特朗普其后在社交平台发文解释取消行程原因，指「花太多时间在旅程上，还有很多工作要处理」，并批评伊朗内部存在「严重内斗与混乱」，声称「没有人知道谁在掌权」。

另一方面，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）已抵达阿曼，展开其三国访问行程的第二站。他在社交平台表示，早前访问巴基斯坦「成果丰硕」，并赞扬该国在推动区域和平方面的努力。阿拉格齐同时对美国是否真正有意透过外交解决冲突表示怀疑，称「仍未看到美方对外交的真正诚意」。

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