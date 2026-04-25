美国优先｜国会议员倡停发H-1B签证3年研「加辣」 印度人最受影响

美国国会共和党议员正推动一项名为《2026 年终止 H-1B 签证滥用法案》的新法案，建议暂停核发新的 H-1B 签证长达3年，期间现有签证持有者应逐步离开美国，待计划恢复后通过更严格的规定，且名额大幅减少。

这项法案由亚利桑那州（Arizona）共和党籍国会议员克兰发起，寻求修订 1952 年的《移民与国籍法》（Immigration and Nationality Act）。此举已引发科技业与移民社群高度关注。

配额减至2.5万个抽签变斗年薪

建议具体措施包括将年度H-1B配额上限，从目前的8.5万个大幅减少至2.5万个；另废除现行的抽签制度，改以薪酬为基础甄选，规定最低年薪为20万美元（约157万港元）；并要求雇主证明无法找到合格的美国工人填补职位，且近期未曾裁员。

禁带家属 禁申请永居

此外，法案还禁止 H-1B 工人携带家属赴美、禁止申请永久居留权，并终止允许国际学生留美工作的「选择性实习训练」（Optional Practical Training, OPT）计划。法案也提议将总统特朗普于 2025 年 9 月签署的一项公告永久化，即对每位透过H-1B 计划雇用的外国工人征收10万美元（78万港元）的费用。

7成以上持证人来自印度

H-1B签证计划允许美国雇主临时雇用从事专业领域的外国工人，是科技业延揽全球人才的重要途径。根据美国政府数据，自2015 年以来，H-1B签证70%以上是批发给印度专业人士。2024年的数据显示，印度国民持有283,397份H-1B签证，远超第二名中国的46,680份。

包括亚马逊（Amazon）、Meta 和Google在内的美国顶尖科技公司都是H-1B签证的主要雇主。微软（Microsoft）行政总裁纳德拉（Satya Nadella）和Google 行政总裁皮查伊（Sundar Pichai）等科技巨头领袖，都曾是H-1B签证持有者。