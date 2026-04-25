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美国死刑｜注射药物难以取得 特朗普政府建议重启枪决、电椅等方式

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更新时间：21:12 2026-04-25 HKT
发布时间：21:12 2026-04-25 HKT

美国司法部24日公布报告，建议除了目前普遍使用的药物注射死刑外，重新引入枪决、电椅及气体窒息等方式，作为对最严重联邦犯罪定罪者的替代处决手段。报告指出，由于执行注射死刑所需药物取得困难，因此有必要增加其他方式。

特朗普承诺在他第二任期内要恢复联邦层级死刑，综合外媒报道，上述建议来自司法部提出的相关报告。不过，由于相关法律程序冗长，距离下一次联邦死刑执行可能已是数年后。

司法部批评，拜登前政府对40名死刑犯中的37人采取减刑等措施是「失败之举」。代理司法部长布兰奇（Todd Blanche）透露，已批准对9人求处死刑，强调此举是为了「遏止最残忍的犯罪，实现受害者的正义」。

美国大部分死刑执行仍由各州政府负责。此前约50年间，联邦政府仅执行过3次死刑。特朗普总统在第一任期即将结束的2021年，恢复执行中断了20年的联邦死刑，第一任期最后几个月以药物注射方式处决了13名联邦死囚。

后来拜登上台暂停了联邦死刑执行，特朗普去年重返白宫后，正寻求对全美超过40名被告判处死刑，但这些案件尚未进入审判程序，而每一个案件都可能耗时多年。

布兰奇在这份52页报告中，指示司法部辖下联邦监狱局修改死刑执行规范，「纳入目前某些州法律已规定的其他合宪执行方式」，包括较传统的枪决与电椅，以及阿拉巴马州在2024年率先采用的窒息气体方式。报告指出，增加替代手段可确保「即便某种药物无法取得，也能执行死刑」。

美国是少数仍保留死刑的西方国家之一，不过，美国民众对死刑的支持度近年逐渐下降。根据盖洛普去年10月的调查，52%的受访者支持对谋杀犯判处死刑，为50多年来最低，44%表示反对。

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