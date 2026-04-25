卑诗校园枪击案｜枪手问ChatGPT如何犯案 OpenAI阿特曼为未报警阻悲剧道歉

加拿大卑诗省东北部小镇坦布勒岭 （Tumbler Ridge）今年2月发生严重校园枪击案，据指疑犯去年6月曾向聊天机械人ChatGPT 咨询犯案相关内容，营运商OpenAI封锁该帐号却未有报警，错失阻止悲剧发生的机会。

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OpenAI行政总裁阿特曼近日向坦布勒岭民众表达歉意，表示已和该镇镇长克拉科卡（Darryl Krakowka）及卑诗省省省长尹大卫（David Eby）就此悲剧通话，他形容社区所承受的痛苦「难以想像」。而尹大卫指出：「道歉固然必要，但考量对社区造成的重大伤害，这远远不够。」

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2026年2月10日，18岁跨性别女子范鲁特塞拉尔（Jesse Van Rootselaar）在家中枪杀母亲及继弟后，前往当地中学开枪，造成6人死亡，其后自杀身亡。此案成为加拿大历来死伤规模第二大的校园枪击事件。

据悉，疑犯在去年6月曾经透过OpenAI的ChatGPT咨询犯案相关内容，OpenAI得悉后认为未符合通报标准，仅将帐号停用。

OpenAI表示，ChatGPT被训练要劝阻现实世界中的伤害行为，并在侦测到非法意图时拒绝提供协助。该公司指出，当使用者表达可能伤害他人的计划时，系统会将相关内容标记，交给人工审查员处理，由其判断案件是否构成即时的人身伤害威胁，并决定是否应通报执法机关。