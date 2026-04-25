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济州旅游｜中国人免签变「扒手通行证」多人扒窃落网 巴士、传统市场找目标

即时国际
更新时间：19:03 2026-04-25 HKT
发布时间：19:03 2026-04-25 HKT

南韩旅游胜地济州岛让中国旅客免签停留30天，不只吸引观光客，也引来扒手「揾食」！近日当地不断发生中国人扒窃的案件，济州岛警方为此成立了专案小组跟进。

韩媒《中央日报》报道，济州东部警察局25日透露，40多岁中国游客A某免签入境济州岛（最多停留30天），本月9日在济州市巴士窃走7旬乘客的钱包和20万韩圜（约1060港元）现钞，警方调阅监视器后，15日将其逮捕。

另外两名50余岁中国人B某及C某被捕，他们12日在济州岛某传统市场扒走民众皮夹，估计损失金额为100万韩圜（约5300港元）；其中B某10日在另一处传统市场窃取了8万韩元（约425港元）。

而在本月14日，还有3名中国人在济州岛巴士上偷走乘客的钱包和60万韩元（约3190港元）钞票逃逸，至今尚未落网。

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