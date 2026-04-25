南非灭门惨案 | 一家7口遭绑架杀害 20岁女害人2度被性侵

南非夸祖鲁-纳塔尔省纽瓦克区近日发生一宗骇人听闻的灭门惨案，一家7口惨遭绑架，并被载往200公里外集体杀害，过程中涉及抢劫及性侵。其中一名20岁女受害人2度遭强暴，凶徒手段极为残暴，警方其后拘捕3名20多岁的涉案嫌犯。7名受害人年龄介乎20岁至83岁，其中一名嫌犯曾替受害人家庭工作。

前员工犯案 杀人灭口

惨案于上周三（22日）上午揭发，当时一名帮佣抵达该家庭住处准备工作，却发现屋内有闯入痕迹，且一家7口连同家中车辆全部失踪。警方接报后，随即启动大规模搜索，出动多个警力部门与私人保安展开追查。

夸祖鲁-纳塔尔省长（右）安慰死者亲属。KZN Gov

帮佣登门揭发 全家连车离奇失踪

警方的调查迅速取得进展，于当日下午在附近区域逮捕了2名嫌犯，并在其中一人身上搜出属于受害人的手机。随后，警方根据线索在另一处地点逮捕第3名嫌犯，并寻获一把枪。根据嫌犯指引，警方前往距离纽瓦克约200公里的梅尔莫斯，在当地寻获了这一家7口的遗体。

警方调查后还原了惨无人道的案发过程。案发于21日晚，嫌犯强行闯入受害者家中，用绳索将全家人捆绑，并当众性侵其中一名20岁女子。随后，这家人被强押上自家的车辆，一路被载往远方的梅尔莫斯。

逼交出提款卡密码后行凶

到达目的地后，该名20岁女子又再次被性侵。随后，凶徒逼迫其中3名家庭成员交出银行帐户细节与提款卡密码。警方证实，从21日晚间到22日上午，受害人的帐户出现多笔银行转帐纪录。

在获取钱财资讯后，嫌犯决定杀人灭口。其中3名受害人被开枪射杀，另外4人则被乱刀刺死。警方最终在嫌犯身上搜出11部手机，证实这是一宗有预谋的抢劫杀人案。

被捕的3名嫌犯年龄分别为21岁、26岁与28岁，已被落案控以性侵及谋杀等多项罪名，周五（24日）在夸杜库扎裁判法院出庭受审。

