美国联邦死刑 | 致命注射药物难取得 拟纳入枪决、电椅与氮气窒息

美国总统特朗普政府周五（24日）宣布，拟将枪决、电椅与氮气行刑列为对犯下最严重联邦罪行者执行死刑的替代方式，并指出取得注射死刑药物方面，存在困难。将替代方式纳入处决方式后，即使某一特定药物无法取得，也仍可执行死刑。

美国现行司法体系一般采用注射死刑，司法部周五指示联邦监狱管理局使用戊巴比妥（pentobarbital）执行注射死刑，并纳入枪决与电刑等方式，以加快执行进度，同时可考虑使用氮气行刑。美国目前仅少数州立法允许采用氮气方式。

特朗普去年9月在白宫椭圆办公室手持已签署的华府恢复死刑总统备忘录。美联社

阿拉巴马州霍尔曼监狱的注射死刑执行室。美联社

华盛顿州立监狱的注射死刑室。路透社

无法取得注射药物 也可执行死刑

由于制药公司拒绝向监狱出售可用药物，部分原因是为了遵守欧盟禁令；报告指出，将替代方法纳入规范，即使特定药物无法取得，仍能执行死刑。

美国大多数死刑是由各州政府执行，在2021年第一个总统任期结束前不久，特朗普恢复执行停摆了20年的联邦死刑，并于卸任前最后几个月以注射死刑方式，处决13名联邦囚犯，是120多年来任一总统任内数量最多者。在此之前的50年间，联邦仅执行过3次死刑。

最新建议来自司法部一份报告，旨在兑现特朗普承诺于第2任期恢复联邦死刑的竞选主张。

撤销拜登暂停执行死刑令

特朗普去年重返白宫后，撤销前总统拜登对联邦死刑所设的暂停执行令。司法部目前正对全美超过40名被告寻求判处死刑，但相关案件尚未开审，审理过程可能需时数年，距离实际安排下一次处决仍有一段时间。

代理司法部长布兰奇在这份52页报告的前言中表示，拜登政府的暂停令削弱了联邦死刑制度，并让受害者、他们的家属、所属社区以及整个国家承担后果。

美国是极少数仍保留死刑的西方国家之一，但美国民众对死刑的支持度已逐渐下降。根据盖洛普长期民调，去年10月有52%受访者表示支持对谋杀犯判处死刑，这是50多年来最低；另有44%表示反对。