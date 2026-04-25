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白宫美女发言人放产假 莱维特预期5月诞第2胎

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更新时间：11:14 2026-04-25 HKT
发布时间：11:14 2026-04-25 HKT

美国白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）周五（24日）向记者道别，准备开始放产假，但未透露接替人选。28岁的莱维特在去年圣诞节后宣布怀上第2胎，预产期在5月。她是特朗普最受瞩目的发言人之一，也是史上最年轻的白宫新闻秘书。

目前还不清楚她将放多久产假，而白宫尚未正式任命接替人选。《国会山庄报》报道，一般而言，联邦员工，包括行政部门人员，通常可享有12周的有薪育婴假。她说：「我随时都可能生产，所以很快会再见到大家。」她表示，还会在25日白宫记者协会晚宴与媒体见面。

莱维特暂别记者。美联社
莱维特暂别记者。美联社
莱维特透露这胎怀女婴。美联社
莱维特透露这胎怀女婴。美联社
莱维特是特朗普最受瞩目的发言人之一。美联社
莱维特是特朗普最受瞩目的发言人之一。美联社
莱维特擅长以尖锐回应记者提问。美联社
莱维特擅长以尖锐回应记者提问。美联社

笑言每人都有特朗普电话

莱维特又开玩笑说：「我知道白宫这里的团队会把事情处理得很好，而且我也知道你们每人手上都有总统的私人电话号码。」《大西洋》月刊上月报道，特朗普的电话号码在记者圈流传。新闻网站Semafor形容那是「华盛顿最公开的秘密」。

莱维特于去年12月在Instagram发文表示，她怀的第2胎是女婴。她在贴文中说：「我非常感谢特朗普总统、幕僚长怀尔斯的支持，以及白宫营造了一个友善家庭的环境。」

较丈夫年轻32岁成热话

她先前是特朗普竞选活动的发言人，在2024年7月10日竞选期间生下第一胎，是个男婴。她在去年2月接受传媒访问时提到，她产后仅4天就重返工作岗位。她解释，2024年7月13日特朗普遭暗杀未遂事件，令她比原本预期更早回到工作岗位。

她的丈夫是60岁地产发展商里奇奥（Nicholas Riccio），较她年长32岁，两人的年龄差距一度成为热话。而作为特朗普反媒体攻势的代表，莱维特擅长以尖锐回应记者提问。

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