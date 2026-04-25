伊朗局势 | 停火一旦破局 传美军拟定新攻击计划 锁定霍尔木兹海峡

美国与伊朗停火局势未明，美国有线电视新闻网（CNN）报道，美军官员正在制定新的作战计划，以便在停火协议破局情况下，以关键能源航道霍尔木兹海峡为核心，展开军事行动，向航道的伊朗军事力量发动攻击。

报道引述知情人士透露，美军新一波规划，将从过去较远离海峡的伊朗本土目标，转向霍尔木兹海峡、南阿拉伯湾与阿曼湾周边，强化「动态打击」密度，以压制伊朗在关键水道的军事活动能力，目标包括小型快速攻击艇、埋雷船和其他非对称武器等。这些武器和设备得以让伊朗有效关闭航道，作为与美方的谈判筹码。

相关新闻：

伊朗局势 | 「布殊号」抵中东 区内美航母增至3艘 加强对伊朗战略压力

传美军官员正在制定新的作战计划，以便在停火协议破局情况下，向伊朗发动新攻势。路透社

传美军准备以霍尔木兹海峡为核心，展开新军事行动。美联社

霍尔木兹海峡为关键能源航道。路透社

相关人士认为，单靠对霍尔木兹海峡周围的军事打击，不太可能有办法立即重启该海峡，除非能够彻底证明伊朗的军事力量百分之百遭到摧毁，或是几乎肯定美国的军事力量得以掌控，否则就得取决于总统特朗普愿意承担多大风险。

伊朗军方高层与设施全纳目标

其他研议的选项还包括，执行特朗普先前对伊朗军民两用及能源设施等基础建设的打击威胁，迫使伊朗回到谈判桌；锁定伊朗个别军事领导人，以及德黑兰政权内被美方视为协商强硬派的「阻挠者」，例如伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。

对此，五角大楼官员回应，「出于行动安全考量，我们不便讨论未来或假设性活动」、「美军持续提供总统选项，各个选项仍在台面上」。

或针对剩余军力发动攻击

美军也可能对伊朗剩余的军事力量发动攻击，像是在首波美以打击行动中躲过一劫，或可能被移至新地点的导弹、发射器和生产设备。CNN先前引述美国情报评估，伊朗仍有约半数导弹发射器及数千架自杀无人机未遭破坏。

尽管特朗普对再度开战态度谨慎，倾向透过外交解决，但消息人士坦言，停火并非无限期安排，一旦下达命令，美军将可立即恢复攻势。

