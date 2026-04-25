走私黄金 | 金粉藏安全套吞落肚闯关 东京成田机场3个月破获30宗

中东局势动荡推动金价屡创新高，日本海关近期破获多宗金粉走私案，多名嫌犯透过将金粉塞进安全套等各种方法保存，再吞入体内，从香港走私到东京成田机场；单是今年1月至3月就破获30宗相关走私案件，黄金总重45公斤，估计市值高达12亿日圆（约5853万港元）。涉案者以香港及中国旅客为主，其中以中高年龄层女性居多。

根据成田机场海关统计，1月至3月间，成田机场共查获33宗走私黄金的案件，总重达46公斤。当中30宗以粉状黄金走私，占重约45公斤，相较2025年全年23宗、约31公斤，案件数与重量双双暴增，走私集团猖獗程度令海关当局高度警戒。

日本海关在机场张贴海报展示，警告勿走私黄金。日本海关

中东局势动荡推动金价屡创新高。路透社

走私黄金手法层出不穷。路透社

走私黄金的不法分子透过香港飞往成田的航班入境日本。美联社

中港走私客为主 由香港飞成田

根据海关调查，不法分子将粉末状黄金藏入安全套等容器后吞入体内，再透过香港飞往成田的航班入境日本。据称所有查获的粉状黄金均来自中国和香港，涉及22名女性和8名男性，大多为中高年龄层，他们在运送过程中将黄金粉末藏匿于体内，试图闯关。

此外，亦有男性旅客将总重约2.7公斤黄金分装成多个小块，试图一次性走私入境。

偷运黄金手法层出不穷

先前就有日媒报道，指2024年7月至2025年5月间，全日本各地海关查获的逃漏税案件达到惊人的300宗、是前一年157宗的倍数增长，一举创下近5年新高，而其中约6成的案件、9成的金额皆与金条走私有关。

除了将黄金磨成粉，走私手法还包括藏匿在手提行李、伪装成货物、以国际邮件分装寄送等，磨成粉的黄金则可能藏在内衣、鞋子、甚至行李箱的把手中。另外特别常见的手法是在海外机场以免税价格购买金条，并入境日本时不申报、借此逃避10%的进口消费税。