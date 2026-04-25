伊朗局势｜阿拉格齐抵伊斯兰堡 特朗普：伊朗拟提方案满足美方要求

美伊第二轮谈判有望展开，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araqchi）周五已抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡，准备就重启伊美和平谈判进行斡旋。美国总统特朗普同日表示，伊朗计划提出一项新方案以回应美方诉求，又称会视乎方案内容决定是否撤销对伊朗的海上封锁。

特朗普：视乎内容决定是否撤销封锁

美国总统特朗普周五接受路透社电话访问时表示，伊朗正准备提交一份旨在满足美方要求的提议，「他们正提出一个方案，我们拭目以待」。特朗普强调，他目前仍不清楚方案具体细节，但他此前已多次重申底线：任何协议必须包括伊朗放弃浓缩铀，并确保霍尔木兹海峡的航行自由。

白宫表示，美方已派出特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）于周六启程前往伊斯兰堡。美联社

特朗普同时重申，在达成最终协议前，美军将维持对伊朗港口的封锁。当被问及撤销封锁的先决条件时，他表示：「我必须稍后才能回答，这取决于他们（伊朗）提供什么。」

被问到美方从伊方哪位领导人得此讯息，特朗普拒绝透露详情，仅称正与伊朗「目前掌权的人士」接触，并对伊朗领导层是否存在分歧表示关注。

阿拉格齐取道巴基斯坦传话 暂无直接会谈日程

据伊朗官媒报道，阿拉格齐目前并无与美方代表直接会晤的正式日程。现阶段伊方倾向以巴基斯坦作为「中间人」传递信息，重点表达伊朗对结束当前冲突的关切。巴基斯坦官方消息人士向新华社表示，阿拉格齐将先与巴方讨论谈判的先决条件；若取得进展，伊美代表才有望进行直接对话。

与此同时，白宫表示，美方已派出特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）于周六启程前往伊斯兰堡。据报，美方代表将先与巴基斯坦调解人举行双边会议。

三方会谈或周一举行 国际关注和平曙光

据外电引述消息人士指，若前期沟通顺利，阿拉格齐与美国特使的会面最快可能于下周一（27日）举行。在此之前，阿拉格齐预计会先前往阿曼马斯喀特及俄罗斯莫斯科。