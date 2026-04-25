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26岁男下体突狂喷血烂掉 患阴茎癌却因医生误诊须切4吋保命

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更新时间：06:17 2026-04-25 HKT
发布时间：06:17 2026-04-25 HKT

英国一名现年33岁的单亲爸爸哈米尔（Steven Hamill）近日在电视节目中，分享一段既惊悚又令人反思的抗癌经历。他在26岁时不幸患上罕见的阴茎癌，当时下体严重肿大且血流如注，却因医师一句「你太年轻不可能是癌症」而延误诊断。最终癌细胞啃食其生殖器至外观如「被咬一口的香蕉」，为了保命，他被迫切除约10公分（4吋）的生殖器。

下体喷血如注 医误判包皮炎延医

根据《纽约邮报》报道，哈米尔忆述于2019年某日醒来时，发现生殖器异常肿胀，当时年仅26岁的他并未在意。直到某天他在厨房冲茶，突然感觉下半身湿湿的，向下一望，发现自己的下体「血流如注」，鲜血溅至墙壁、柜子及地板，场面极其骇人。

他随即就医，惟诊治医师断言他太年轻，「不可能是阴茎癌」，并指该病仅会出现在50岁以上人士身上。医师当时判定他仅患有严重的「包皮龟头炎」，仅开出类固醇药膏治疗。哈米尔当时以为避过一劫，讵料病情持续恶化，虽然流血没有再发作，但他开始感到生殖器极度剧痛，「我能形容这种疼痛的唯一方式是，就像每一秒都有钢针不停地戳在龟头上，那种痛楚难以忍受」。

他续说：「我唯一有些许睡眠的时候，是两天后我的身体直接崩溃，或者我泡了五小时的澡，痛感稍见消退之时⋯⋯」

姊姊婚礼喷血昏迷 塞纸尿裤硬撑

哈米尔表示，当流血再次开始时，他知道自己需要再次看医生。大约在包皮炎诊断后一个月——也是他妹妹婚礼的前一天——哈米尔在他兄弟的车上昏倒，醒来时发现「到处都是血」，整个车座和他的裤子上都是血。他需要紧急治理，但他为了不影响姊姊的人生大事，他忍痛在西装内穿上成人纸尿裤，并在婚礼上靠饮酒麻醉剧痛。

当他回到医院，哈米尔的泌尿科医生立即把他转介给癌症专家，专家惊觉癌细胞已严重侵蚀其生殖器。哈米尔形容，他的阴茎当时有部分部位已被侵略性的癌症侵蚀——看起来像是一根从底部被咬过的香蕉。「就像是一个大坑。」他说：「癌症一直在侵蚀，那就是流血的原因。」

由于癌细胞扩散迅速，原定的包皮切除术最终演变为必须切除约4吋的生殖器以救命。

哈米尔回忆起医生准备手术时语气中的忐忑。他能感觉到「连外科医生自己都觉得『这家伙大概撑不下去了』。」泌尿科医生直截了当地告诉他：「『这很糟......』因为你的年纪，我会尽量保留长度......回家，好好享受两天，因为你的人生将会彻底改变。」

但哈米尔说，事实上，自从完全康复以来，他的生活其实变得更好了。

「我现在看待生命的方式不同了。」他说。

拒绝重建活出自我 学会珍惜生命

术后，哈米尔选择不进行重建手术，他认为生殖器的大小并不重要，且医师无法保证手术能恢复感官知觉。这场大病令哈米尔对生命有了全新领悟，虽然外观有所改变，但他表示自己在人际沟通及亲密关系上变得更有深度，并学会更加珍惜生命，现时他积极向大众分享经历，提醒年轻男性切勿忽视身体异常警号。

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