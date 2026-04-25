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伊朗局势｜美国宣布制裁约40间中国企业 财长贝森特：切断伊朗军费来源

即时国际
更新时间：04:56 2026-04-25 HKT
发布时间：04:56 2026-04-25 HKT

美国财政部周五（24日）宣布，对中国大型炼油厂恒力石化及约40家涉嫌运输伊朗石油的航运公司和油轮实施制裁。美联社报道，美方是为落实总统特朗普日前公布，要对与伊朗往来的企业实施的「次级制裁」，旨在全面切断伊朗的核心财源。由于制裁将令相关公司被排除在美国金融体系之外，外界关注此举会否影响数周后特朗普访华行程的会晤安排。

中方强烈反对指损害合法权益

报道指，是次受制裁的对象包括恒力石化位于大连港的设施。该厂每日原油加工量约40万桶，是中国最大的民营炼油厂之一。美国财政部指称，恒力石化自2023年起接收伊朗原油，为伊朗军方创造了数亿美元收入。

报道又指，中国一直是伊朗石油的最大买家，在美以与伊朗爆发战争前，中国进口了伊朗八成至九成的出口石油。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）周五强调，当局将持续收紧对伊朗运输网络、中间人及买家的约束。财政部本月早前已致函中国、香港、阿联酋及阿曼的金融机构，警告若容许伊朗的非法经济活动流经其体系，将面临严厉的次级制裁。贝森特早前在白宫简报会上直言，这是一项「非常严厉的措施」。

目前波斯湾战火导致全球能源贸易陷入混乱，油价飙升。为缓解市场冲击，财政部已对俄罗斯石油及已在海上的伊朗石油发出临时制裁豁免。

对于美方的制裁行动，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇早前回应指，美方动辄实施制裁的做法破坏了国际贸易秩序与规则，严重干扰正常的经贸往来，并侵犯了中国企业和个人的合法权益。尽管中方多次表示反对，但由于中国大型企业及银行与全球金融体系高度接轨，过往仍多会因避险而选择遵守美方制裁规定。

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