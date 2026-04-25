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据报美邀普京出席迈阿密G20峰会 克宫未排除赴会 特朗普：踢出G8是错误

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更新时间：02:27 2026-04-25 HKT
发布时间：02:27 2026-04-25 HKT

美国主办的20国集团（G20）领导人峰会将于12月在迈阿密举行。克里姆林宫周五表示，俄罗斯总统普京有可能赴美参会。此前美国总统特朗普曾表示，普京出席将「非常有帮助」，并直指当年将俄罗斯逐出八国集团（G8）是一个错误。

路透社报道，一名知情美国官员周五透露，美方已邀请俄罗斯出席今年在迈阿密举行的G20年度会议，而莫斯科方面亦已接受邀请。克宫发言人佩斯科夫向国营电视台表示，普京可能亲自前往迈阿密，亦可能委派其他俄方代表出席，强调莫斯科视G20为应对全球危机的重要平台。

美国总统特朗普表示，普京出席20国集团（G20）领导人峰会将「非常有帮助」。美联社
美国总统特朗普表示，普京出席20国集团（G20）领导人峰会将「非常有帮助」。美联社
克里姆林宫周五表示，俄罗斯总统普京有可能赴美参会。美联社
克里姆林宫周五表示，俄罗斯总统普京有可能赴美参会。美联社

特朗普周四在白宫被问及事件时，虽称不知悉正式邀请的详情，但他重申「与每个人对话」的重要性，并认为若普京当初没被踢出G8，或许就不会出现现时的种种问题。不过，特朗普亦表示，尽管他正寻求结束俄乌战事，但他对普京最终会否出席仍持怀疑态度。

自2022年俄乌冲突爆发导致俄美关系陷入冷战以来最严重危机后，普京一直缺席G20领导人峰会。然而，特朗普自展开第二任期后，对俄态度转趋友善，早前美方更延长了购买俄罗斯石油的制裁豁免。

美国国务院发言人周四表示，特朗普已明确表示欢迎俄罗斯出席所有G20会议，美方正致力于举办一届成功且富有成效的峰会。俄罗斯副外长潘金亦向俄媒证实，俄方已获邀以最高级别参与迈阿密峰会。

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